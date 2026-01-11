Сейчас этот Порядок от МОН находится на общественном обсуждении, рассказывает 24 Канал. Так, некоторые нормы еще могут изменить.

Как будет происходить поступление в магистратуру?

Для получения степени магистра будут принимать абитуриентов на основе степени бакалавра или магистра.

На специальности медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений прием будут осуществлять на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра по соответствующей специальности.

Планируют, что лицо может поступить в магистратуру на основе степени бакалавра или магистра, даже полученного по другой специальности, при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Абитуриенты могут поступать в магистратуру на основе степени магистра, который получен за средства бюджета, исключительно на контракт.

Интересно! Вступление в магистратуру в 2026 году запланировали провести по результатам единого вступительного экзамена (ЕВЭ) 2024, 2025 или 2026 года и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) 2025 или 2026 года.

Единый вступительный экзамен будет состоять из двух частей: тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности.

Единое профессиональное вступительное испытание будет предусматривать сдачу предметного теста в соответствии с действующими программами.

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.

"Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов, отмечает Osvita.ua.

Некоторые категории абитуриентов смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.

Как будет происходить регистрация электронных кабинетов?

Для подачи заявлений в электронной форме абитуриент должен зарегистрировать личный электронный кабинет.

Регистрацию электронных кабинетов и загрузку документов запланировали начать 1 июля.

Документ о предыдущем образовании должен быть внесен до регистрации первого заявления поступающего на соответствующей основе поступления.

Для оказания помощи поступающим по работе с электронными кабинетами в вузах будут действовать консультационные центры.

Электронные кабинеты абитуриентов будут работать до 15 октября.

Как подавать заявления?

Заявление о поступлении абитуриент будет заполнять онлайн.

В заявлении нужно будет указать уровень высшего образования, основу поступления, конкурсное предложение с указанием образовательной программы (специальности, предметной специальности, специализации, нескольких образовательных программ в рамках специальности), форму получения высшего образования и информацию о себе.

Для заявлений на бюджет абитуриент должен определить приоритетность. Поступающие могут в целом подать максимум двенадцать заявлений, из них максимум пять заявлений – на бюджет.

Как будут рассчитывать конкурсный балл?

Конкурсный балл рассчитывается:

1) для конкурсного отбора по результатам ЕВИ 2026, 2025 или 2024 года, ЕФВВ 2026 или 2025 года и профессионального экзамена (первая группа поступающих) по следующей формуле:

Конкурсный балл (КБ) = K1 × П1 + K2 × П2 + K3 × П3 + K4 × П4, где:

П1 – оценка теста общей учебной компетентности ЕВИ;

П2 – оценка теста по иностранному языку ЕВИ;

П3 – оценка ЕФВВ;

П –– оценка профессионального экзамена;

Предметные коэффициенты: К1 = 0,1, К2 = 0,2, К3 = 0,2, К4 = 0,5.

2) для конкурсного отбора по результатам ЕВИ 2026, 2025 или 2024 года и ЕДКИ 2026, или ЕФВВ 2026 или 2025 года, или профессионального экзамена (вторая, третья и четвертая группа поступающих) по следующей формуле:

Конкурсный балл (КБ) = K1 × П1 + K2 × П2 + K3 × П3, где:

П1 – оценка теста общей учебной компетентности ЕВИ;

П2 – оценка теста по иностранному языку ЕВИ;

П3 – оценка ЕДКИ, ЕФВВ или профессионального экзамена.

Предметные коэффициенты: К1 = 0,2, К2 = 0,2, К3 = 0,6.

При расчете конкурсного балла для студентов-льготников:

оценка вступительного испытания в заведении высшего образования в форме собеседования по иностранному языку учитывается в конкурсном балле с коэффициентом (K1 + K2) вместо оценок обоих тестов ЕВЭ;

оценка вступительного испытания в вузе в форме профессионального экзамена вместо ЕФВВ учитывается в конкурсном балле вместо оценки ЕФВВ.

Какие специальные условия поступления?

Будут и специальные условия – то есть это участие в конкурсном отборе по результатам собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ или профессионального экзамена вместо ЕФВВ.

Специальными условиями поступления на обучение для получения степени магистра на бюджете является перевод на вакантные места государственного или регионального заказа лиц, которые зачислены на контракт и имеют право на такой перевод.

В частности, поступать по результатам собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ и/или профессионального экзамена вместо ЕФВВ смогут:

лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий;

лица, которым по решению регламентной комиссии при региональном центре оценивания качества образования отказано в регистрации для участия в ЕВЭ, ЕФВВ из-за невозможности создания особых условий;

лица, которым на запрос о возможности создания специальных условий для прохождения ЕВЭ, ЕФВВ 2026 года регламентной комиссией при региональном центре оценивания качества образования предоставлен отказ в их создании из-за отсутствия организационно-технологических возможностей;

военнослужащие, полицейские, спасатели, лица рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы при поступлении на контракт в высшие военные учебные заведения, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения и военных учебных подразделений вузов (кроме специальностей D8 "Право" и D9 "Международное право").

Поступающие-льготники могут также сдавать ЕВЭ и ЕФВВ. Если они не преодолеют "пороговые" баллы по этим вступительным испытаниям, поступать по результатам собеседования они смогут только на контракт.

Какие сроки поступления?

Сроки регистрации заявлений на участие в ЕВИ и ЕФВВ и проведения этих тестов будут определены Украинским центром оценивания качества образования.

Регистрацию заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ планируют начать 1 июля и закончить 27 июля для поступающих на бюджет и 20 августа для поступающих исключительно на контракт.

Собеседования вместо ЕВИ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕФВВ запланировали провести с 28 июля по 7 августа – для поступающих на бюджет и до 23 августа – для будущих контрактников.

Регистрация заявлений абитуриентов для участия в конкурсном отборе будет проходить с 8 до 25 августа.

Формирование рейтинговых списков поступающих, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных на бюджет должно завершиться 28 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации на бюджет, должны выполнить требования к зачислению до 30 августа.

Зачисление на бюджет будет проводиться до 1 сентября, на контракт – не позднее 14 сентября.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, которые зачислены на обучение по контракту, состоится не позднее 7 сентября.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на контракт на открытые и фиксированные конкурсные предложения, будет осуществляться не ранее 2 сентября.

Будет ли дополнительное поступление?

Вузы в своих Правилах приема смогут предусматривать дополнительные сроки регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ в случае проведения очередных сессий регистрации заявлений абитуриентов на контракт.

При этом завершение регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ происходит не позднее 18:00 дня, предшествующего последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.