Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Смотрите также Харьковские вузы приглашают на "нулевой курс": какие возможности для поступающих

Как будут поступать абитуриенты, которые за рубежом?

Так, оценки за национальные выпускные экзамены планируют засчитывать вместо оценок по предметам НМТ как результаты вступительных испытаний в вузах. Результаты иностранных аналогов ВНО/НМТ будут признавать по решению приемной комиссии университета.

Процедуру унормируют на основании Методических рекомендаций. Их позже утвердит МОН Украины.

Результаты национальных выпускных экзаменов после окончания средней школы в странах Европы могут быть использованы в течение года после получения документа о полученных уровнях и степени образования в стране пребывания.

Ожидается, что такая возможность откроет путь в украинские университеты без дублирования выпускных и вступительных экзаменов для выпускников школ за рубежом.

Смотрите также В МОН назвали категорию поступающих, которую едва "переваривает" система поступления

Какие еще изменения предложило МОН?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: