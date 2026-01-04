Об этом заявил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время совещания, посвященного презентации проекта Порядка приема в вузы в 2026 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Сколько сейчас есть абитуриентов-льготников?

Чиновник заявил, что ежегодно количество абитуриентов-льготников растет. При этом по квотам вступает лишь треть всего количества льготников.

Так, по его словам, в этом году на специальные условия поступления (или перевода) на бюджет претендовали почти 30 тысяч человек. Из них почти более 22,5 тысяч абитуриентов получили бюджетное место в вузе или были переведены на бюджет после зачисления на контракт.



Учитывая тенденцию дальнейшего увеличения количества льготников, в 2026 году МОН намерено разделить конкурсы по результатам ВНО и по результатам вступительных испытаний в вузах. Механизмы обнародуют позже.

Какие еще изменения предложило МОН?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: