Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал.

Что известно о новации?

Видеозаписи о прохождении творческого конкурса, конкурса физических способностей или собеседований или профессиональных экзаменов должны быть обнародованы на сайте вуза в течение трех рабочих дней после обнародования оценок поступающих.

Хранить видеоматериалы и письменные работы в открытом доступе в течение одного года – как активные интернет-ссылки.

Видеозаписи поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или являются военнослужащими, не обнародуют, но хранят в приемной комиссии.

Работы тех абитуриентов, которых не приняли на обучение, также будут хранить в вузах не менее одного года. После уничтожать, о чем составят соответствующий акт.

Введение такого правила имеет антикоррупционное значение и сделает невозможным проявления недобросовестного оценивания. Поступающие, которые будут сдавать соответствующие экзамены, должны предоставить письменное согласие на фиксацию, обнародования и хранения этих записей.

Это требование будет касаться всех абитуриентов, кроме военнослужащих и поступающих с ВОТ.

Какие еще изменения предложило МОН?

Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало на днях МОН, содержит еще такие важные предложения для поступающих: