Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Что предлагает МОН?

Так, предлагают весовой коэффициент творческого конкурса для поступающих на художественные специальности увеличить до 0,7. В предыдущие годы весовой коэффициент для баллов, полученных поступающими на бакалавриат за творческий конкурс, составлял 0,6.

Также планируют уменьшить весовые коэффициенты для баллов НМТ по четырем предметам для специальностей, связанных с музыкальным, перформативным, изобразительным и декоративным искусством. Для этих специальностей в 2026 году весовой коэффициент для каждого предмета НМТ составит 0,075.

Напомним, что в этом году немало жалоб звучало из уст участников НМТ по составлению математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в будущем не понадобится. Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на мультитесте перекрывает им путь к поступлению в украинские ЗВО.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях зачисления на этот предмет, чрезвычайно низкие. Большего – значительного – веса приобретал именно творческий конкурс.

Какие правила вступительной кампании согласовали?