Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.
Что предлагает МОН?
Так, предлагают весовой коэффициент творческого конкурса для поступающих на художественные специальности увеличить до 0,7. В предыдущие годы весовой коэффициент для баллов, полученных поступающими на бакалавриат за творческий конкурс, составлял 0,6.
Также планируют уменьшить весовые коэффициенты для баллов НМТ по четырем предметам для специальностей, связанных с музыкальным, перформативным, изобразительным и декоративным искусством. Для этих специальностей в 2026 году весовой коэффициент для каждого предмета НМТ составит 0,075.
Напомним, что в этом году немало жалоб звучало из уст участников НМТ по составлению математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в будущем не понадобится. Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на мультитесте перекрывает им путь к поступлению в украинские ЗВО.
Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях зачисления на этот предмет, чрезвычайно низкие. Большего – значительного – веса приобретал именно творческий конкурс.
Какие правила вступительной кампании согласовали?
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
- НМО в 2026 году будет происходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.