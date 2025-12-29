Изменения предлагают для поступающих на программы бакалавриата и медицинской магистратуры. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Какие изменения предлагают участникам НМТ?

В документе прописали правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Его вынесли на общественное обсуждение.

Так, Порядок предлагает установить пороговый балл для участников НМТ, которые смогут получить право поступления в вузы, по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов. То есть повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.

По истории Украины пороговый балл предлагают установить на уровне 9 тестовых баллов. То есть тоже повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.

Именно это количество тестовых баллов по этим двум предметам тогда будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которую используют для конкурсного отбора в вузы.

Какие правила вступительной кампании согласовали?