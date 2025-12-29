Зміни пропонують для вступників на програми бакалаврату та медичної магістратури. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило Міністерство освіти і науки України.
Які зміни пропонують учасникам НМТ?
У документі прописали правила проведення вступної кампанії до вишів майбутніх бакалаврів, магістрів та аспірантів. Його винесли на громадське обговорення.
Так, Порядок пропонує встановити пороговий бал для учасників НМТ, які зможуть отримати право вступу до вишів, з української мови на рівні 8 тестових балів. Тобто підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.
З історії України пороговий бал пропонують встановити на рівні 9 тестових балів. Тобто теж підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.
Саме ця кількість тестових балів з цих двох предметів тоді відповідатиме 100 балам за рейтинговою шкалою, яку використовують для конкурсного відбору до вишів.
Які правила вступної кампанії погодили?
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Складання ДПА не передбачили.
- Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.