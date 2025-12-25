Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Согласно документу, предусмотрели изменения законов Украины "О высшем образовании", "О профессиональном предвысшем образовании" и "О полном общем среднем образовании".

Будет ли ГИА?

Эти изменения имеют целью урегулировать завершение учебного года в школах и организацию вступительной кампании 2026 года в вузы и колледжи.

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускники школ (после 11 класса) не будут сдавать.

Вступительную кампанию 2026 года будут проводить в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Какие правила вступительной кампании согласовала Рада?