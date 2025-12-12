ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Как будет происходить "зимнее поступление"?

Обязательными предметами тестирования являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) – по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно очно и дистанционно.

Для участников программы предусмотрели гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплату проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь поступающим безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.

В МОН заявили, что подготовительное отделение де-факто выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.

Кто может принять участие в программе?

Участник имеет полное среднее образование (или завершает его в этом году), ранее не учился на подготовительном отделении и не получал высшее образование. Проект ориентирован на девять категорий участников:

Жители ВОТ, территорий активных боевых действий или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании.

Освобожденные из плена.

Уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Военнослужащие (если есть возможность, желание и согласие командования).

Граждане Украины, которые вернулись из-за границы.

Граждане Украины, которые находятся за границей.

Лица, которые регистрировались на НМТ, но не пришли на тестирование.

Лица, которые неуспешно сдали НМТ.

Выпускники последнего года обучения школ, колледжей и профтехов.

Как будет происходить обучение?

Подготовка будет длиться от трех до шести месяцев. Обучение стартует не позднее 1 марта.

Формат обучения: если вуз расположен не в зоне активных или возможных боевых действий, обучение происходит в аудиториях оффлайн.

Образовательная программа предусматривает следующие предметы:

украинский язык (минимум 90 часов);

математика (минимум 90 часов);

история Украины (минимум 90 часов);

предмет на выбор (биология, география, физика, химия, иностранный язык, украинская литература – минимум 90 часов);

украиноведческий курс (для отдельных категорий: тех, то выехал из ВОТ, вернулся из-за границы и т.д.);

психологическая поддержка;

профессиональная ориентация.

Бонус для поступающих: после успешного обучения слушатели получат свидетельство в электронной форме. Если слушатель поступает в тот же вуз на специальности, которым предоставляется особая поддержка, он получит 15 дополнительных баллов к своему конкурсному баллу,

– указано в документе.

Кто получит финансовую помощь от государства?

Некоторые слушатели смогут получить финансовую помощь (грант, потребительская помощь, компенсация за общежитие). Это те, кто учится на дневной форме подготовки и относятся к уязвимым категориям (жители ВОТ или зоны боевых действий, освобожденные пленные, освобожденные военные, действующие военные).

Государственный грант на обучение

Это денежная помощь, которая покрывает стоимость обучения на подготовительном отделении. Максимальный размер гранта – 3000 гривен. Выплату предоставляют единовременно за всю продолжительность обучения (от трех до шести месяцев). Слушателю поступит сертификат в Дії о получении денег.

Потребительская помощь (стипендия)

Это финансовая помощь, предназначена для удовлетворения ежедневных потребностей. Размер – 3209 гривен в месяц. Слушатель может получить эту помощь, если не получает других выплат из госбюджета.

Компенсация за общежитие

Если слушатель зачислен на дневную форму, относится к уязвимой категории (жители ВОТ или зоны боевых действий, освобожденные пленные, освобожденные военные, действующие военные) и не имеет постоянного места жительства там, где расположен вуз, университет должен обеспечить ему место в общежитии. Министерство образования и науки компенсирует университету расходы на проживание. Объем компенсации – до 800 гривен в месяц.

