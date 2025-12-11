Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Теперь вузы будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Как будет происходить "зимнее поступление"?
Обязательными предметами тестирования являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) – по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно очно и дистанционно.
Максимально расширяем доступ к украинскому высшему образованию в условиях войны. "Зимнее поступление" – мостик между школой и университетскими программами: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с поддержкой тех, кто в ней нуждается, и с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее, поэтому и зачисление будет происходить на так называемый "нулевой курс",
– сообщил глава МОН Оксен Лисовой.
И добавил, что важно наверстать образовательные потери поступающих, которые могут негативно повлиять на качество высшего образования в будущем,
По словам министра, государство обеспечит адресную поддержку тем категориям поступающих, которые в этом больше всего нуждаются:
жителям временно оккупированных территорий;
ветеранам и военнослужащим.
Для них предусмотрели гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплату проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь поступающим безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией,
– отметил министр.
И добавил, что важно выбрать вуз уже сейчас: подготовительное отделение де-факто выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.
МОН рекомендует абитуриентам следить за объявлениями на сайтах университетов относительно старта набора, графиков и условий участия в программе для льготных категорий.
Что известно об инициативе?
- В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления в украинские ЗВО.
- В частности, говорилось о том, чтобы ввести зимнюю вступительную кампанию для тех, кто по определенным причинам не смог поступать летом.
- В сентябре глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что ведомство инициирует введение "нулевого курса" для абитуриентов, которые не сдали НМТ.
- В прошлом месяце в МОН заявили, что в Украине вводят "зимнее поступление" в университеты на "нулевой курс". Новация стартует уже этой зимой.
- В ведомстве убеждены, что "зимнее поступление" на "нулевой курс" – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы современности.