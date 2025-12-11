Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Теперь вузы будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.

Как будет происходить "зимнее поступление"?

Обязательными предметами тестирования являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) – по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно очно и дистанционно.

Максимально расширяем доступ к украинскому высшему образованию в условиях войны. "Зимнее поступление" – мостик между школой и университетскими программами: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с поддержкой тех, кто в ней нуждается, и с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее, поэтому и зачисление будет происходить на так называемый "нулевой курс",

– сообщил глава МОН Оксен Лисовой.

И добавил, что важно наверстать образовательные потери поступающих, которые могут негативно повлиять на качество высшего образования в будущем,

По словам министра, государство обеспечит адресную поддержку тем категориям поступающих, которые в этом больше всего нуждаются:

жителям временно оккупированных территорий;

ветеранам и военнослужащим.

Для них предусмотрели гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплату проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь поступающим безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией,

– отметил министр.

И добавил, что важно выбрать вуз уже сейчас: подготовительное отделение де-факто выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности.

МОН рекомендует абитуриентам следить за объявлениями на сайтах университетов относительно старта набора, графиков и условий участия в программе для льготных категорий.

Что известно об инициативе?