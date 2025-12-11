Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Тепер виші відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

Як відбуватиметься "зимовий вступ"?

Обов'язковими предметами тестування є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) – по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе очно та дистанційно.

Максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. "Зимовий вступ" – місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар'єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий "нульовий курс",

– повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

І додав, що важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому,

За словами міністра, держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують:

жителям тимчасово окупованих територій;

ветеранам і військовослужбовцям.

Для них передбачили гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією,

– зауважив міністр.

І додав, що важливо обрати виш уже зараз: підготовче відділення де-факто виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей самий університет, залежно від спеціальності.

Цікаво! Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

МОН рекомендує вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Що відомо про ініціативу?