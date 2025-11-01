Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко розповів РБК-Україна, чи варто очікувати на нововведення вже цієї зими. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Заступник Лісового розповів, чи підвищать викладачам зарплату у 2026 році
Коли реалізують ідею?
Посадовець розповів, що ідею запроваджуватимуть через можливість якісно підготуватися до складання НМТ. Зокрема, для студентів-пільговиків і молоді, яка приїздить і евакуюється з тимчасово окупованих територій, але не встигає вступити до вишу у межах загальної вступної кампанії.
Для них буде можливість в університеті за кошти держави зі стипендіальним забезпеченням та із забезпеченням гуртожитку вчитись на підготовчому відділенні і підготуватись до складання НМТ,
– повідомив заступник міністра.
Можливо, за його словами, студент відразу буде обирати університет і у ньому готуватись до складання НМТ. А вже потім – вступати на перший курс. Це буде його нульовий курс.
Дивіться також Частині вишів в Україні збільшили фінансування
Який це вигляд матиме на практиці?
Трофименко уточнив, що на підготовчому відділенні вступник, наприклад з ТОТ, обирає виш, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ.
Також в університеті, який обрав студент як нульовий курс, він може отримати до 15 додаткових балів при вступі. Це додатковий бонус, який ми додаємо в конкурсний бал, і молода людина матиме більше шансів отримати бюджетне місце й стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО. Ці бали не будуть працювати в інших університетах, лише у заздалегідь обраному. Але загалом при вступі людина вільна у своєму виборі,
– розповів заступник Лісового.
І додав, що це можна вважати однією з форм інтеграції й залучення до студентського життя й до середовища, коли держава бере і "проводить" майбутнього студента від підготовки до вступу, забезпечуючи його житлом та стипендією. Це те, що пропонує МОН. Остаточне рішення ще не ухвалили.
Раніше ми розповідали про заяву Зеленського щодо можливого запровадження зимової вступної кампанії.