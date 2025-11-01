Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко розповів РБК-Україна, чи варто очікувати на нововведення вже цієї зими. Про це інформує 24 Канал.

Коли реалізують ідею?

Посадовець розповів, що ідею запроваджуватимуть через можливість якісно підготуватися до складання НМТ. Зокрема, для студентів-пільговиків і молоді, яка приїздить і евакуюється з тимчасово окупованих територій, але не встигає вступити до вишу у межах загальної вступної кампанії.

Для них буде можливість в університеті за кошти держави зі стипендіальним забезпеченням та із забезпеченням гуртожитку вчитись на підготовчому відділенні і підготуватись до складання НМТ,

– повідомив заступник міністра.

Можливо, за його словами, студент відразу буде обирати університет і у ньому готуватись до складання НМТ. А вже потім – вступати на перший курс. Це буде його нульовий курс.

Який це вигляд матиме на практиці?

Трофименко уточнив, що на підготовчому відділенні вступник, наприклад з ТОТ, обирає виш, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ.

Також в університеті, який обрав студент як нульовий курс, він може отримати до 15 додаткових балів при вступі. Це додатковий бонус, який ми додаємо в конкурсний бал, і молода людина матиме більше шансів отримати бюджетне місце й стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО. Ці бали не будуть працювати в інших університетах, лише у заздалегідь обраному. Але загалом при вступі людина вільна у своєму виборі,

– розповів заступник Лісового.

І додав, що це можна вважати однією з форм інтеграції й залучення до студентського життя й до середовища, коли держава бере і "проводить" майбутнього студента від підготовки до вступу, забезпечуючи його житлом та стипендією. Це те, що пропонує МОН. Остаточне рішення ще не ухвалили.