Про це РБК-Україна розповів заступник міністра з питань вищої освіти Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал.
Яку зарплату отримують викладачі?
Посадовець розповів, що зараз доцент університету з науковим ступенем і вислугою років отримує приблизно 14,5 тисячі гривень "на руки".
При цьому додав, що на сьогодні можливостей в університетах дуже багато.
Дуже багато програм партнерств, фінансувань. Доцент, який готовий читати лекції за кордоном, знає англійську і може бути проєктним менеджером однієї з міжнародних програм університету, може отримувати набагато, набагато більше,
– заявив заступник очільника МОН.
Але, безперечно, додав він, зарплата викладачів потребує перегляду. І посадовці над цим активно працюють.
Чи підвищать викладачам зарплату?
Трофименко при цьому підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби викладачам підвищили зарплату вже наступного року.
Очікуємо, що в Бюджеті 2026 року буде передбачено підвищення заробітних плат. Працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті зарплат для вчителів у полі зору були й викладачі університетів,
– резюмував він.
Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.
Що раніше пропонували посадовці?
- У проєкті Держбюджету на 2026 рік пропонували передбачити підвищення зарплати на 50% педагогічним та науково-педагогічним працівникам вишів державної й комунальної форми власності. Процес підвищення має відбуватися поетапно.
- З такою ініціативою виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами-освітянами.
- Спікер ВРУ зазначив: під час роботи над проєктом Держбюджету – 2026 варто пам'ятати, що освіта – це не витрати, а стратегічна інвестиція у майбутнє країни.
- І додав, що понад 53 мільярди гривень заклали у відповідному проєкті на підвищення зарплат учителів шкіл.