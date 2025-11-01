Про це РБК-Україна розповів заступник міністра з питань вищої освіти Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал.

Посадовець розповів, що зараз доцент університету з науковим ступенем і вислугою років отримує приблизно 14,5 тисячі гривень "на руки".

При цьому додав, що на сьогодні можливостей в університетах дуже багато.

Дуже багато програм партнерств, фінансувань. Доцент, який готовий читати лекції за кордоном, знає англійську і може бути проєктним менеджером однієї з міжнародних програм університету, може отримувати набагато, набагато більше,

– заявив заступник очільника МОН.

Але, безперечно, додав він, зарплата викладачів потребує перегляду. І посадовці над цим активно працюють.

Чи підвищать викладачам зарплату?

Трофименко при цьому підтвердив, що МОН робить усе можливе, аби викладачам підвищили зарплату вже наступного року.

Очікуємо, що в Бюджеті 2026 року буде передбачено підвищення заробітних плат. Працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті зарплат для вчителів у полі зору були й викладачі університетів,

– резюмував він.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

