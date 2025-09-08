Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна. Вона заявила, що це – несмішно. Ми так країну не побудуємо.

Чому освіта важлива?

Семенова переконана, що освіта – ключова галузь для держави.

Якби ми розраховували на свій людський капітал, то ми б освіту ставили на перше місце. Щоб будувати оборону й економіку, нам перш за все треба для цього підготувати людей,

– вважає вона.

І додає, що треба підвищувати зарплати викладачам, бо не буде за кого конкурувати.

Семенова при цьому зауважила, що, відповідно до постанови уряду, у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка викладачі мають подвійний оклад.

Які середні зарплати у викладачів КАІ?

Семенова розповіла, що середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту – "низькі, як у всіх".

Вони в усіх однакові. Досі діє тарифна сітка. У нас теж,

– уточнила вона.

І додала, що КАІ планує від неї відходити "в бік грейдингової системи оплати" (мовиться про системний підхід до класифікації посад і встановлення рівнів зарплат – залежно від складності роботи, відповідальності та компетенцій, – ред.). Однак для цього треба мати гроші. При цьому знадобиться час, щоб їх заробити.

Семенова також повідомила, що окремі проєкти в КАІ фінансують партнери. Тож зарплата у керівника наукової лабораторії може бути 40 тисяч додатково до основної.