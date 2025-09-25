Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Слугу народу". З такою ініціативою виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами-освітянами.
Що відомо про ініціативу?
Спікер ВРУ зазначив: під час роботи над проєктом Держбюджету – 2026 варто пам'ятати, що освіта – це не витрати, а стратегічна інвестиція у майбутнє країни.
І додав, що понад 53 мільярди гривень заклали у відповідному проєкті на підвищення зарплат учителів шкіл.
Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.
Це правильний і справедливий крок. Але університети не повинні залишатися осторонь. Саме університети формують інтелектуальний фундамент нації, адже тут готують лікарів, військових, науковців – тих, хто тримає економіку, медицину, науку й оборону України,
– резюмував Стефанчук.
Яку зарплату отримують викладачі українських вишів?
- Раніше президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова зазначила, що базово в усіх університетах України професор отримує 17 – 20 тисяч гривень.
- І зауважила, що, відповідно до постанови уряду, у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка викладачі мають подвійний оклад.
- Семенова також розповіла, що середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту – "низькі, як у всіх", адже досі діє тарифна сітка.
Чи підвищать учителям зарплати?
- Очільниця українського уряду Юлія Свириденко недавно анонсувала, що наступного року зарплати вчителів зростуть.
- Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
- З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.