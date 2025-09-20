Про це "Вчися.Медіа" розповіла ректорка Національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська. Про це інформує 24 Канал.

Як виш може заробляти?

Шаховська зазначила: наші виші надають додаткові освітні послуги, беруть участь у наукових та дослідницьких проєктах, виконують певні замовлення, отримані від приватного сектору.

Це можуть бути й інші види послуг, як-от продаж електроенергії від сонячних панелей тощо,

– уточнила вона.

Але проблема в тому, за словами науковиці, що кошти, які університети заробляють, проходять довгу процедуру, перш ніж потрапляють на рахунки закладу.

Значна частина процедури регулюється державною скарбницею, тож навіть отримавши кошти від якогось міжнародного проєкту, їх не завжди можна швидко та легко використати. Власне, це й спричиняє труднощі,

– заявила Шаховська.

Тож процес отримання цих коштів потрібно оптимізувати на державному рівні, резюмувала ректорка львівського вишу.

Чи покидають Львівську політехніку першокурсники?