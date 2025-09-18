На цьому наголосив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час пленарної сесії "Єдність і взаємодія задля майбутнього української освіти" на Українському форумі якості освіти UQAF-2025. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Яку зарплату отримують викладачі українських вишів
Який формат навчання буде у вишах?
Посадовець зазначив, що роботодавці та держпідприємства забезпечать місця навчання на виробництві, наставництво і спільне оцінювання результатів.
Пріоритетні напрями/спеціальності для відновлення: інженерія, енергетика, ІТ/кібербезпека, логістика, будівництво, агрохарчові технології, медицина,
– зазначив Трофименко.
У межах запровадження дуальної освіти виші повинні сформувати дорожні карти дуальних програм і портфелі партнерств.
Бізнес і державні підприємства при цьому, за словами заступника Лісового, можуть подавати технічні завдання та визначати місця для дуального навчання.
У відомстві запевняють, що спільною метою таких заходів є збереження людського капіталу і закріплення за університетами ролі опорних інституцій з відновлення країни.
Дивіться також У МОН назвали 10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет
Які ще зміни відбудуться у вищій освіті?
- Кількість пріоритетностей для заяв на вступ планують зменшити.
- Гранти на вищу освіту може отримати у півтора раза менше вступників, ніж прогнозували.
- Дітям захисників і захисниць відшкодують вартість навчання у вишах і коледжах.