На цьому наголосив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час пленарної сесії "Єдність і взаємодія задля майбутнього української освіти" на Українському форумі якості освіти UQAF-2025. Про це інформує 24 Канал.

Який формат навчання буде у вишах?

Посадовець зазначив, що роботодавці та держпідприємства забезпечать місця навчання на виробництві, наставництво і спільне оцінювання результатів.

Пріоритетні напрями/спеціальності для відновлення: інженерія, енергетика, ІТ/кібербезпека, логістика, будівництво, агрохарчові технології, медицина,

– зазначив Трофименко.

У межах запровадження дуальної освіти виші повинні сформувати дорожні карти дуальних програм і портфелі партнерств.

Бізнес і державні підприємства при цьому, за словами заступника Лісового, можуть подавати технічні завдання та визначати місця для дуального навчання.

У відомстві запевняють, що спільною метою таких заходів є збереження людського капіталу і закріплення за університетами ролі опорних інституцій з відновлення країни.

Які ще зміни відбудуться у вищій освіті?