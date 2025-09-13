Однак зараз прогноз щодо кількості таких першокурсників зменшився у півтора раза. Такі статистичні дані оприлюднив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи".

Дивіться також Скільки учасників НМТ, які його склали, не вступили до вишів цьогоріч

Скільки осіб цьогоріч отримають гранти на вищу освіту?

Зараз максимальний прогноз щодо кількості цьогорічних першокурсників, які отримають гранти, становить майже 20 тисяч осіб.

Олег Шаров при цьому повідомив, що на отримання гранту 1 рівня претендують 13 тисяч осіб. На отримання гранту 2 рівня – майже 7 тисяч першокурсників.

Посадовець також переконаний, що реальна кількість тих, хто отримає державні гранти, буде ще меншою. Кількість претендентів на грантове фінансування зменшується через переведення контрактників-пільговиків на бюджет та відмову студентів від грантів.

Дивіться також У МОН заявили, що в університетах удвічі більше місць, ніж є вступників

Хто може отримати грант і на яку суму у 2025 році?

Цьогоріч державні гранти можна отримати такі: