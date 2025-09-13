Однако сейчас прогноз по количеству таких первокурсников уменьшился в полтора раза. Такие статистические данные обнародовал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы".

Сколько человек в этом году получат гранты на высшее образование?

Сейчас максимальный прогноз по количеству нынешних первокурсников, которые получат гранты, составляет почти 20 тысяч человек.

Олег Шаров при этом сообщил, что на получение гранта 1 уровня претендуют 13 тысяч человек. На получение гранта 2 уровня – почти 7 тысяч первокурсников.

Чиновник также убежден, что реальное количество тех, кто получит государственные гранты, будет еще меньше. Количество претендентов на грантовое финансирование уменьшается из-за перевода контрактников-льготников на бюджет и отказа студентов от грантов.

Кто может получить грант и на какую сумму в 2025 году?

В этом году государственные гранты можно получить такие: