Про це заявив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи". Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Ректор провідного вишу розповів, кількість вступників на які спеціальності критично зменшується

Скільки вступників можуть прийняти виші?

Посадовець розповів, що під час вступної кампанії 2025 року заклади вищої освіти України готові були і є прийняти на навчання 429 тисяч студентів.

Водночас, як свідчать дані статистики, реальна кількість абітурієнтів цьогоріч склала майже 200 тисяч осіб.

При цьому держава цьогоріч де-факто виділила понад 73,5 тисячі бюджетних місць.

Тому місць у наших закладах вищої освіти щонайменше вдвічі більше ніж людей, які готові туди на рівні бакалавра вступити,

– резюмував Шаров.

На які спеціальності вступники до вишів подали найбільше заяв у 2025 році

Скільки осіб стали студентами українських вишів цьогоріч?