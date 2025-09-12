Про це заявив ректор Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко під час круглого столу в Укрінформі, зазначає 24 Канал.

Які спеціальності неохоче обирають вступники?

Мельниченко заявив: на ринку праці дуже потрібні інженери та технічні спеціалісти. Натомість вступники найбільше обирають психологію, менеджмент і право. Ректор КПІ при цьому вважає, що проблема криється ще у системі шкільної підготовки.

Результати вступної кампанії до КПІ засвідчили критичне скорочення кількості абітурієнтів на природничо-наукові спеціальності. На НМТ з хімії цього року зареєструвалися лише 2800 учасників із понад 317 тисяч вступників, а це менше ніж 1% абітурієнтів. При цьому ще торік таких було понад три тисячі,

– повідомив Мельниченко.

І додав, що вибір молоді знецінювати не варто, але треба розуміти, що без інженерів і технологів відбудова країни буде неможливою.

Тож, переконаний Мельниченко, треба створювати такі умови, щоб талановита молодь обирала стратегічно важливі спеціальності. І закладати це потрібно ще на рівні школи.

Ректор КПІ також зазначив, що його виш надалі є лідером у багатьох інженерних спеціальностях, однак проблема нестачі інженерів та висококваліфікованих фахівців у сферах, як-от авіаційна, ракетно-космічна техніка, атомна енергетика, біотехнології та інженерія програмного забезпечення для ефективної відбудови країни досі є актуальною.

Які спеціальності найпопулярніші серед вступників?

Абітурієнти у виші цьогоріч найбільше заяв подали за такими спеціальностями: