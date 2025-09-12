Об этом заявил ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко во время круглого стола в Укринформе, отмечает 24 Канал.

Какие специальности неохотно выбирают абитуриенты?

Мельниченко заявил: на рынке труда очень нужны инженеры и технические специалисты. Зато поступающие больше всего выбирают психологию, менеджмент и право. Ректор КПИ при этом считает, что проблема кроется еще в системе школьной подготовки.

Результаты вступительной кампании в КПИ показали критическое сокращение количества абитуриентов на естественно-научные специальности. На УМТ по химии в этом году зарегистрировались только 2800 участников из более 317 тысяч поступающих, а это менее 1% абитуриентов. При этом еще в прошлом году таких было более трех тысяч,

– сообщил Мельниченко.

И добавил, что выбор молодежи обесценивать не стоит, но надо понимать, что без инженеров и технологов восстановление страны будет невозможным.

Поэтому, убежден Мельниченко, надо создавать такие условия, чтобы талантливая молодежь выбирала стратегически важные специальности. И закладывать это нужно еще на уровне школы.

Ректор КПИ также отметил, что его вуз в дальнейшем является лидером во многих инженерных специальностях, однако проблема нехватки инженеров и высококвалифицированных специалистов в сферах, таких как авиационная, ракетно-космическая техника, атомная энергетика, биотехнологии и инженерия программного обеспечения для эффективного восстановления страны до сих пор актуальна.

Какие специальности самые популярные среди поступающих?

Абитуриенты в вузы в этом году больше всего заявлений подали по следующим специальностям: