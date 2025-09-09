Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения. В 2025 году на места госзаказа в учебные заведения, подчиненных Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения зачислили 4 828 абитуриентов.
Сколько поступающих на медицинские специальности зачислили?
Так, в этом году зачислили 4 174 абитуриентов для получения образовательной степени "Магистр" и 654 – "Бакалавр". В прошлом году этот показатель составлял 4 462 человека. Еще 3 657 студентов зачислили на контракт.
В заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили 1 611 студентов (бюджет) и 1 239 (контракт).
В десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места специальностей вошли "Медицина" и "Терапия и реабилитация",
– отметили в ведомстве.
Больше всего студентов зачислили в:
Национальный медицинский университет имени Богомольца (1 426);
Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова (882);
ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого" (840).
На прифронтовых территориях в Запорожский государственный медико-фармацевтический университет поступили 454 студента, Харьковского национального медицинского университета – 795, Днепровского государственного медицинского университета – 380.
В три самых популярных специальностей в этом году вошли:
"Медицина" (4 131 зачисленный);
"Стоматология" (1 923 зачисленных);
"Фармация" (271 зачисленных).
Какие новации вступительной кампании 2025 года?
- Впервые в Украине врачи-интерны получили бюджетные места через прозрачную электронную систему распределения.
- Более 2,7 тысяч человек уже начали обучение именно благодаря цифровому распределению.
- Система автоматически рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям. Затем направила каждого в лучшее доступное место за счет госбюджета.