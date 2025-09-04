Все произошло без очередей, без бумаг, без ручного вмешательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Как действует система распределения?
Система автоматически рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям. Затем направила каждого в лучшее доступное место за счет госбюджета.
Электронная система рейтингового распределения в интернатуру работает на Дия.Engine – нашей low-code-платформе для быстрого и экономного создания госсервисов. Уже 54 реестров и систем в 26 госорганах построены на ее основе,
– проинформировали в Минцифры.
И отметили, что формула медицины будущего – это прозрачность + технологии.
Электронную систему рейтингового распределения в интернатуре создало Минздрав в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины на платформе Дия.Engine при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.
Будут ли проходить обязательную военную подготовку студенты-медики?
- Студенты-медики в Украине будут проходить обязательную военную подготовку.
- Нардепы уже согласовали законопроект о военной подготовке граждан по программе подготовки офицеров запаса медслужбы.
- Авторы законопроекта отмечают, что восстановление обязательной военной подготовки по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы поможет обеспечить увеличение соответствующего контингента лиц.