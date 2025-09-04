Все произошло без очередей, без бумаг, без ручного вмешательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

Как действует система распределения?

Система автоматически рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям. Затем направила каждого в лучшее доступное место за счет госбюджета.

Электронная система рейтингового распределения в интернатуру работает на Дия.Engine – нашей low-code-платформе для быстрого и экономного создания госсервисов. Уже 54 реестров и систем в 26 госорганах построены на ее основе,

– проинформировали в Минцифры.

И отметили, что формула медицины будущего – это прозрачность + технологии.

Электронную систему рейтингового распределения в интернатуре создало Минздрав в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины на платформе Дия.Engine при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.

