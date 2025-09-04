Усе відбулося без черг, без паперів, без ручного втручання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

Як діє система розподілу?

Система автоматично розрахувала рейтинг 2 738 випускників за їхніми оцінками та побажаннями. Потім направила кожного до найкращого доступного місця коштом держбюджету.

Електронна система рейтингового розподілу до інтернатури працює на Дія.Engine – нашій low-code-платформі для швидкого та економного створення держсервісів. Вже 54 реєстрів і систем у 26 держорганах побудовані на її основі,

– поінформували у Мінцифри.

І зазначили, що формула медицини майбутнього – це прозорість + технології.

Електронну систему рейтингового розподілу в інтернатурі створило МОЗ у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України на платформі Дія.Engine за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа.

