Терміни прийому заяв визначають виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Як вступити до вишу за результатами матури?

Зарахування відбуватиметься не пізніше ніж 20 жовтня. Додатковий вступ здійснюється виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.

Українськi ЗВО вiдтепер зможуть приймати результати матури як пiдстави для зарахування на навчання. Пiсля змiни умов вступу iноземцiв до польських унiверситетiв ми пропонуємо українцям альтернативу – без втрати часу та можливостей,

– наголошує міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Це стосується громадян України, що закінчили польський ліцей/технікум і мають чинний сертифікат матури (egzamin maturalny). Подати заяву можна, якщо у рік вступу склали щонайменше чотири предмети матурального іспиту. Серед них обов'язково – польська мова та математика та ще два предмети на вибір.

Що таке "матура" Матура – стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти. ї результати використовують і для вступу до університетів. Вона містить перевірку знань з польської мови (усна й письмова частини), сучасної іноземної мови та математики, а також щонайменше одного додаткового предмета на розширеному рівні.

Переведення результатів матурального іспиту до шкали 100 – 200 здійснюють відповідно до таблиць.

Як подати заяву?

Аби подати заяву, треба:

обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua;

подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно (через канал зв'язку, визначений закладом освіти).

Заяви в ЄДЕБО на основі іноземного докумена про освіту реєструють приймальні комісії ЗВО за наданими в паперовому вигляді документами вступника.

До слова, цьогоріч в українських вишах вже зарахували 178 720 першокурсників (без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не розголошуються).