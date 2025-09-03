І це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які спеціальності найпопулярніші серед зарахованих на бюджет?

З вищезгаданої кількості зарахованих першокурсників 64 873 осіб навчатимуться на бюджеті. Ще близько 30 тисяч студентів-контрактників можуть отримати освітні гранти. Тобто понад 50% здобувачів матимуть державну фінансову підтримку.

Найпопулярнішою спеціальністю серед зарахованих першокурсників на бюджет у 2025 році стала "Середня освіта". На неї вступило 5 909 абітурієнтів.

Загалом 10 спеціальностей, які стали найпопулярнішими серед вступників на бюджет у 2025 році, такі:

Середня освіта – 5 909;

Медицина – 3 762;

Комп'ютерні науки – 2 979;

Будівництво та цивільна інженерія – 2 580;

Агрономія – 2 283;

Інженерія програмного забезпечення – 2 161;

Електрична інженерія – 2 083;

Філологія – 2 052;

Терапія та реабілітація – 1 836;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 675.



Результати вступної кампанії 2025 / МОН

