І це без урахування військових та інших спеціалізованих закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також Стартував додатковий набір на контракт у виші
Які спеціальності найпопулярніші серед зарахованих на бюджет?
З вищезгаданої кількості зарахованих першокурсників 64 873 осіб навчатимуться на бюджеті. Ще близько 30 тисяч студентів-контрактників можуть отримати освітні гранти. Тобто понад 50% здобувачів матимуть державну фінансову підтримку.
Найпопулярнішою спеціальністю серед зарахованих першокурсників на бюджет у 2025 році стала "Середня освіта". На неї вступило 5 909 абітурієнтів.
Загалом 10 спеціальностей, які стали найпопулярнішими серед вступників на бюджет у 2025 році, такі:
Середня освіта – 5 909;
Медицина – 3 762;
Комп'ютерні науки – 2 979;
Будівництво та цивільна інженерія – 2 580;
Агрономія – 2 283;
Інженерія програмного забезпечення – 2 161;
Електрична інженерія – 2 083;
Філологія – 2 052;
Терапія та реабілітація – 1 836;
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 675.
Результати вступної кампанії 2025 / МОН
Дивіться також "Важливий сигнал": Лісовий розповів, скільки осіб стали студентами українських вишів
Читайте більше новин про вступну кампанію у виші 2025
- Скільки осіб із ТОТ вступили до українських вишів.
- Коли першокурсникам нададуть сертифікати про отримання гранту.
- Як вступити на контракт у виш у 2025 році.
- Яка середня вартість престижної вищої освіти в Україні цьогоріч.
- Скільки вступників у виші цього року отримали рекомендації на "бюджет".