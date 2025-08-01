Що цікаво, середня вартість здобуття освіти бакалавра за найпопулярнішими спеціальностями у найкращих вишах цьогоріч становить 53,830 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Page.
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Яка вартість навчання на престижних спеціальностях?
Вища освіта цьогоріч є менш доступною для більшості українців, ніж була торік. Адже сума середньої зарплати у нашій країні "не встигає" за цінами на навчання у вишах. Зауважимо, що у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 23 460 гривень.
Що цікаво, навіть в одному університеті ціни на різних спеціальностях можуть бути дуже різними.
Так, середня вартість навчання за популярними спеціальностями у топвишах така:
Інженерія програмного забезпечення: 62,471 тисячі гривень;
Право: 61,493 тисячі гривень;
Економіка: 57,020 тисячі гривень;
Філологія (англійська): 55,791 тисячі гривень;
Фінанси: 55,18 тисячі гривень;
Комп’ютерні науки: 54,931 тисячі гривень;
Менеджмент: 53,66 тисячі гривень;
Маркетинг: 53,66 тисячі гривень;
Психологія: 50,04 тисячі гривень;
Середня освіта (українська мова): 34,058 тисячі гривень;
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Для розрахування цих цифр врахували 10 найпопулярніших спеціальностей під час торішньої вступної кампанії та вартість контракту цьогоріч у 5 топових ЗВО.
- Ми також інформували, які три спеціальності є найпопулярнішими серед вступників цьогоріч.