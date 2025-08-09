Цьогоріч до українських ЗВО вступило понад 4 тисячі осіб із ТОТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Скільки осіб із ТОТ стали студентами українських вишів?

Посадовець нагадав, що для вступників з тимчасово окупованих територій діє так звана квота 2. Ці абітурієнти можуть вступати на бюджетні місця українських університетів поза конкурсом.

Із 65 тисяч вступників на бюджет за квотою внутрішньо переміщених осіб вступило понад 4 800 осіб,

– уточнив заступник міністра.

У МОН зауважили, що для вступників з ТОТ чинний спрощений вступ: без подання результатів НМТ. У кожному університеті створили при цьому освітні центри, де вступники із тимчасово окупованих територій можуть пройти співбесіду, щоб стати студентами вишу в Україні.

