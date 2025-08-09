В этом году в украинские ЗВО поступило более 4 тысяч человек с ВОТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Сколько человек из ВОТ стали студентами украинских вузов?

Чиновник напомнил, что для поступающих с временно оккупированных территорий действует так называемая квота 2. Эти абитуриенты могут поступать на бюджетные места украинских университетов вне конкурса.

Из 65 тысяч поступающих на бюджет по квоте внутренне перемещенных лиц поступило более 4 800 человек,

– уточнил заместитель министра.

В МОН отметили, что для поступающих с ВОТ действует упрощенное поступление: без представления результатов НМТ. В каждом университете создали при этом образовательные центры, где поступающие с временно оккупированных территорий могут пройти собеседование, чтобы стать студентами вуза в Украине.

