По предварительным оценкам Министерства образования и науки Украины, в этом году таких абитуриентов может быть до 30 тысяч. И это из 111 тысяч поступающих, которые получили рекомендации на обучение по контракту, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя главы МОН Михаила Винницкого.

Сколько абитуриентов в этом году могут получить гранты?

Точное количество тех, кто получит гранты на получение высшего образования, обнародуют после зачисления первокурсников на обучение – 1 сентября.

Чиновник при этом отметил, что именно из-за грантов поступающие приоритизировали заявления на контракт, чтобы учиться в самых желанных для себя университетах.

Заметим, что по итогам распределения мест по алгоритму адресного размещения рекомендации на обучение получили 176 376 абитуриентов. Из них 65 493 – на бюджет, 110 883 – на контракт.

Кто может получить грант и на какую сумму?

В этом году государственные гранты можно получить следующие:

грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не будет доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);

грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действует коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен может превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.

