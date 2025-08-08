Также здесь – ниже проходной балл. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
Какие специалисты нужны государству?
Чиновник отметил, что на те специальности, которыми рынок труда уже перенасыщен, пока бюджетных мест очень мало и предусмотрели высокий проходной балл. К примеру, на "Менеджмент" на всю страну – 300 государственных мест, на "Маркетинг" – 500 мест, на "Право" – 750 мест.
На первом месте по заявлениям поступающих – факультет менеджмента. По этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда, – уточнил заместитель Лисового.
И добавил, что все же в первой десятке специальностей, которые выбирают в этом году абитуриенты – и "Инженерия", и "Образование", и "Психология", и "Медицина". А это направления, которые государство поддерживает через госзаказ и предоставление абитуриентам грантов на обучение.
Мы также рассказывали, что в этом году получить грант на получение высшего образования может до 30 тысяч абитуриентов.
Гранты есть двух уровней. в рамках первого можно получить 17 тысяч гривен, если абитуриент сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой).
В рамках второго уровня грант можно получить на сумму 25 тысяч гривен, если абитуриент сдал два предмета НМТ от 170 баллов.