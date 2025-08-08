У Міністерстві освіти і науки України заявляють, що розмови про масовий виїзд українських вступників за кордон є перебільшеним. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Дивіться також У МОН спрогнозували кількість вступників, які отримають гранти

Чи виїжджають вступники масово за кордон?

Посадовець заявив: якщо порівнювати з 2024 роком, цьогоріч маємо меншу кількість вступників загалом по країні – десь на 3 – 5%. Точні цифри мають оприлюднити після зарахування абітурієнтів. Однак у МОН кажуть, що відповідна цифра більше відповідає демографічним показникам (менше дітей народилося 17 років тому, ніж 18 років тому), а не спричинена повномасштабною війною.

Звісно, дітей батьки вивозять – це беззаперечний факт. Але маємо чітку тенденцію повернення: в 16 – 17 – виїжджають, у 18 – 19 – повертаються, проживши в ЄС 1 – 2 роки,

– заявив Винницький.

І додав, що, зважаючи на те, що цьогоріч всі вступники в один день знають результати вступу (за всіма формами і до всіх ЗВО), шанси закордонних університетів, які "полюють" на найкращих українських випускників, значно зменшуються.