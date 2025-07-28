Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець на щорічному Конгресі Української Студентської Ліги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН.
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Чому старшокласники виїжджають за кордон?
У МОН при цьому не вважають, що існує катастрофічна тенденція щодо виїзду молоді з України.
Якщо ми беремо цифри переможців олімпіад, це відсоток дуже значний – 50+ відсотків,
– уточнив заступник Лісового.
І додав, держава не відстежує кожне переміщення осіб до 18 років, але ця проблема існує.
Посадовець при цьому заявив, що, аби повернути назад тих, хто виїхав за кордон, або хоча б створити умови для цього, потрібна перемога у війні.
Це перше, що буде повертати дітей, або дозволяти їм залишатися. Це не тільки питання того, що ми будуємо додаткові укриття,
– заявив він.
Раніше освітній омбудсмен України Надія Лещик заявила, що з України виїжджає чимала кількість старшокласників. При цьому як хлопців, так і дівчат. Діти разом із батьками покидають країну, зокрема, через безпеку.