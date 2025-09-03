И это без учета военных и других специализированных учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Какие специальности самые популярные среди зачисленных на бюджет?
Из вышеупомянутого количества зачисленных первокурсников 64 873 человек будут учиться на бюджете. Еще около 30 тысяч студентов-контрактников могут получить образовательные гранты. То есть более 50% соискателей будут иметь государственную финансовую поддержку.
Самой популярной специальностью среди зачисленных первокурсников на бюджет в 2025 году стала "Среднее образование". На нее поступило 5 909 абитуриентов.
В целом 10 специальностей, которые стали самыми популярными среди поступающих на бюджет в 2025 году, такие:
Среднее образование – 5 909;
Медицина – 3 762;
Компьютерные науки – 2 979;
Строительство и гражданская инженерия – 2 580;
Агрономия – 2 283;
Инженерия программного обеспечения – 2 161;
Электрическая инженерия – 2 083;
Филология – 2 052;
Терапия и реабилитация – 1 836;
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1 675.
Результаты вступительной кампании 2025 года / МОН
