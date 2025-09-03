И это без учета военных и других специализированных учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие специальности самые популярные среди зачисленных на бюджет?

Из вышеупомянутого количества зачисленных первокурсников 64 873 человек будут учиться на бюджете. Еще около 30 тысяч студентов-контрактников могут получить образовательные гранты. То есть более 50% соискателей будут иметь государственную финансовую поддержку.

Самой популярной специальностью среди зачисленных первокурсников на бюджет в 2025 году стала "Среднее образование". На нее поступило 5 909 абитуриентов.

В целом 10 специальностей, которые стали самыми популярными среди поступающих на бюджет в 2025 году, такие:

Среднее образование – 5 909;

Медицина – 3 762;

Компьютерные науки – 2 979;

Строительство и гражданская инженерия – 2 580;

Агрономия – 2 283;

Инженерия программного обеспечения – 2 161;

Электрическая инженерия – 2 083;

Филология – 2 052;

Терапия и реабилитация – 1 836;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1 675.



Результаты вступительной кампании 2025 года / МОН

