Или те, желающих поступить для получения еще одного образования.

Что известно о поступлении на контракт?

Если абитуриент во время основного периода реализовал (то есть подал) все 15 заявлений, он не сможет поступать во время дополнительного набора.

Регистрация электронных заявлений на поступление во время дополнительного набора предусмотрена Условиями приема учебных заведений и может происходить в пределах одной или нескольких сессий (волн).

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений абитуриентов в течение 15 дней проводится конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение.

В целом зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 20 октября.

Как поступить на контракт в вуз в 2025 году?