Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Каждый поступающий, который имеет право на получение гранта, в течение этого периода получит сообщение о сформированном сертификате в Дии.
Когда поступит сертификат?
Студент должен в Дії подтвердить желание получить государственный грант. После в течение 10 дней предоставление гранта утвердит Министерство образования и науки Украины.
Если абитуриент зачислен на контракт для получения нескольких высших образований, в Дии будет сформировано несколько сертификатов. В таком случае надо выбрать и подтвердить только один сертификат на грант.
В МОН отмечают, что генерация сертификата в Дии будет возможна только в случае внесения соответствующей информации в ЕГЭБО. То есть если студент подписал договор об обучении с университетом.
Также претендовать на грант могут студенты, которых зачислили на контракт, но перед этим они учились на бюджете и не завершили обучение. Для получения гранта они должны возместить стоимость своего предыдущего обучения.
Для расчета суммы возмещения они должны обратиться в ЗВО, в который поступили на контракт.
Что известно о грантовой системе в 2025 году?
- По предварительным оценкам МОН, в этом году до 30 тысяч абитуриентов может получить гранты.
- Точное количество обнародуют 1 сентября.
- В этом году государственные гранты можно получить следующие:
- грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не будет доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
- грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действует коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен может превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.