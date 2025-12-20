Детали рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга 19 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УП.
Что известно об объединении вузов в 2026 году?
В МОН уже работают над законопроектом, который предусматривает присоединение филиалов высших учебных заведений к университетам в 2026 году.
По словам Трофименко, сейчас в Украине насчитывается около 620 высших учебных заведений. Среди них государственные, коммунальные и частные вузы, а именно:
- высшие учебные заведения,
- высшие военные учебные заведения,
- высшие учебные заведения со специальными условиями обучения,
- учреждения профессионального предвысшего образования, в которых есть программы бакалавра,
- территориально обособленное структурное подразделение ЗВО,
- территориально обособленное структурное подразделение ЗВО со специфическими условиями обучения,
- учреждения последипломного образования,
- научное учреждение (Киевский Академический Университет),
- учреждения высшего духовного образования,
- военное учебное подразделение учреждения высшего образования,
- научные учреждения, которые осуществляют образовательную деятельность только на третьем уровне высшего образования (аспирантура).
Трофименко приводит пример: есть города с населением в 150 тысяч человек и там насчитывается 8 университетов. МОН считает такое количество чрезмерным.
Опора и приоритет – это сильные университеты, мы их усиливаем с точки зрения человеческого капитала и технического с помощью программ мирового банка,
– объяснил заместитель министра.
Сначала внимание будут уделять филиалам высших учебных заведений. По словам Трофименко, обособленные структурные подразделения университетов должны присоединиться к местному университету. Это сделают с целью развития сильного университета в городе.
"Университеты должны работать на месте. Не просто гнаться за ресурсами и попыткой привлечь дополнительных студентов, а за качеством", – добавили в МОН.
В перспективе возможно объединение и высших учебных заведений, которые подчинены министерствам.
Для поощрения университетов к объединению ведомство планирует инвестировать в оборудование и создание университетских кампусов. Отмечается, что участие в этих программах смогут принимать заведения, где на дневной форме обучается не менее 5,5 тысяч студентов.
Высшее образование в Украине: последние изменения
Ранее сообщалось, что в Украине запускают зимнюю вступительную кампанию с подготовительным "нулевым курсом" к НМТ и адаптации к обучению в университете. Курс предусмотрен для отдельных категорий поступающих.
В госбюджете на 2026 год на образование и науку заложили 298,8 миллиардов гривен. Это более чем на 80 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Также правительство планировало ввести обязательную военную подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Нововведение предусматривает подготовку офицеров запаса.