Деталі розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу 19 грудня. Про це пише 24 Канал з посиланням на УП.
Що відомо про об'єднання вишів у 2026 році?
У МОН вже працюють над законопроєктом, який передбачає приєднання філій вищих навчальних закладів до університетів у 2026 році.
За словами Трофименка, наразі в Україні налічується близько 620 закладів вищої освіти. Серед них державні, комунальні та приватні виші, а саме:
- заклади вищої освіти,
- вищі військові навчальні заклади,
- заклади вищої освіти зі спеціальними умовами навчання,
- заклади фахової передвищої освіти, у яких є програми бакалавра,
- територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО,
- територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО зі специфічними умовами навчання,
- заклади післядипломної освіти,
- наукова установа (Київський Академічний Університет),
- заклади вищої духовної освіти,
- військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти,
- наукові установи, які здійснюють освітню діяльність лише на третьому рівні вищої освіти (аспірантура).
Трофименко наводить приклад: є міста із населенням у 150 тисяч людей і там налічується 8 університетів. МОН вважає таку кількість надмірною.
Опора і пріоритет – це сильні університети, ми їх підсилюємо з погляду людського капіталу та технічного за допомогою програм світового банку,
– пояснив заступник міністра.
Спершу увагу приділятимуть філіям вищих навчальних закладів. За словами Трофименка, відокремлені структурні підрозділи університетів мають приєднатись до місцевого університету. Це зроблять з метою розбудови сильного університету в місті.
"Університети мають працювати на місці. Не просто гнатись за ресурсами та намаганням залучити додаткових студентів, а за якістю", – додали в МОН.
У перспективі можливе об'єднання й закладів вищої освіти, які підпорядковані міністерствам.
Для заохочення університетів до об'єднання відомство планує інвестувати в обладнання та створення університетських кампусів. Зазначається, що участь у цих програмах зможуть брати заклади, де на денній формі навчається щонайменше 5,5 тисячі студентів.
Вища освіта в Україні: останні зміни
Раніше повідомлялось, що в Україні запускають зимову вступну кампанію з підготовчим "нульовим курсом" до НМТ та адаптації до навчання в університеті. Курс передбачено для окремих категорій вступників.
У держбюджеті на 2026 рік на освіту й науку заклали 298,8 мільярда гривень. Це на понад 80 мільярдів більше, ніж у 2025 році.
Також уряд планував ввести обов'язковий військовий вишкіл для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей. Нововведення передбачає підготовку офіцерів запасу.