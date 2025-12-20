Деталі розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час брифінгу 19 грудня. Про це пише 24 Канал з посиланням на УП.

Що відомо про об'єднання вишів у 2026 році?

У МОН вже працюють над законопроєктом, який передбачає приєднання філій вищих навчальних закладів до університетів у 2026 році.

За словами Трофименка, наразі в Україні налічується близько 620 закладів вищої освіти. Серед них державні, комунальні та приватні виші, а саме:

  • заклади вищої освіти,
  • вищі військові навчальні заклади,
  • заклади вищої освіти зі спеціальними умовами навчання,
  • заклади фахової передвищої освіти, у яких є програми бакалавра,
  • територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО,
  • територіально відокремлений структурний підрозділ ЗВО зі специфічними умовами навчання,
  • заклади післядипломної освіти,
  • наукова установа (Київський Академічний Університет),
  • заклади вищої духовної освіти,
  • військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти,
  • наукові установи, які здійснюють освітню діяльність лише на третьому рівні вищої освіти (аспірантура).

Трофименко наводить приклад: є міста із населенням у 150 тисяч людей і там налічується 8 університетів. МОН вважає таку кількість надмірною.

Опора і пріоритет – це сильні університети, ми їх підсилюємо з погляду людського капіталу та технічного за допомогою програм світового банку,
– пояснив заступник міністра.

Спершу увагу приділятимуть філіям вищих навчальних закладів. За словами Трофименка, відокремлені структурні підрозділи університетів мають приєднатись до місцевого університету. Це зроблять з метою розбудови сильного університету в місті.

"Університети мають працювати на місці. Не просто гнатись за ресурсами та намаганням залучити додаткових студентів, а за якістю", – додали в МОН.

У перспективі можливе об'єднання й закладів вищої освіти, які підпорядковані міністерствам.

Для заохочення університетів до об'єднання відомство планує інвестувати в обладнання та створення університетських кампусів. Зазначається, що участь у цих програмах зможуть брати заклади, де на денній формі навчається щонайменше 5,5 тисячі студентів.

Вища освіта в Україні: останні зміни