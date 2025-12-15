Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заву в інтерв'ю "РБК-Україна" заступника очільника МОН Миколи Трофименка.
Для кого цей "зимовий вступ"?
Посадовець каже, що це не окрема освіта, а перехідний етап між школою вишем.
Це місток між школою для випускників та інших охочих здобути вищу освіту в Україні та першим курсом: кілька місяців цілеспрямованої підготовки до НМТ і адаптації до університетського формату,
– уточнив Трофименко.
Взяти участь у проєкті зможуть ті, хто планує вступати на бакалаврат і відчуває, що має прогалини в знаннях або перерву в навчанні через війну чи переїзди.
На нульовому курсі за бюджетною формою навчання першочергово передбачено декілька категорій вступників: молодь із тимчасово окупованих або прифронтових територій, яка не змогла вступити влітку, військовослужбовці, ветерани та ті, хто повертається з полону або демобілізується після завершення основного набору, вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин, наприклад через вимушений виїзд за кордон або перебої зі зв'язком та безпекою під час тестування,
– пояснив заступник міністра.
Чим відрізняється курс від класичних університетських?
Він також пояснив різницю між "традиційними" підготовчими курсами та "нульовим курсом". Перші – це внутрішні ініціативи вишів з дуже різною структурою та вимогами.
"Нульовий курс" у межах зимового вступу є формалізованим стандартом із вимогами якості: чітко визначені предметні блоки, прозорий зв’язок із подальшим вступом, фокус державної підтримки на тих, хто реально "випав" із нормального навчального процесу,
– повідомив заступник міністра.
Коли стартує перший набір?
Заступник Лісового розповів, що модель прив'язана до вступної кампанії 2026 року, тому перший набір має стартувати взимку.
Перші групи вийдуть на навчання з січня, але постанова дозволяє запускати програми до березня, тож заклади зможуть сформувати один або кілька потоків,
– уточнив Трофименко.
Що відомо про ініціативу?
- У серпні президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських ЗВО.
- Зокрема, мовилось про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію для тих, хто з певних причин не зміг вступати влітку.
- У вересні очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не склали НМТ.
- Минулого місяця у МОН заявили, що в Україні запроваджують "зимовий вступ" в університети на "нульовий курс". Новація стартує вже цієї зими.
- У відомстві переконані, що "зимовий вступ" на "нульовий курс" – це абсолютно правильна відповідь держави на виклики сьогодення.