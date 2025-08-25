Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире телемарафона нардепа Юлии Гришиной. Она говорит: если сравнивать с предыдущими годами, заметное сокращение количества поступающих.
Уменьшилось ли количество студентов?
Нардеп рассказала, что с предыдущего года начали наблюдать потерю студенческого контингента.
В прошлом году количество абитуриентов составило 201 тысячу, а в этом году мы наблюдаем 195 тысяч. Это еще не окончательные цифры, но это такая тенденция, о которой мы можем говорить,
– уточнила она.
И добавила, что сейчас надо продолжать стратегический курс на поддержку системы образования, а также молодежи, чтобы она оставалась учиться в Украине.
Это стратегически важно для будущего нашей страны, и мы ждем от МОН определенных изменений относительно правил приема. Считаем, что во время войны правила приема должны составляться так, чтобы учитывать все эти вызовы, которые мы сегодня имеем,
– резюмировала Гришина.
Увеличат ли студентам стипендии?
Глава украинского правительства Юлия Свириденко заявила, что с сентября в Украине вырастут президентские стипендии. А уже со следующего года выплаты увеличат всем студентам.
Так, правительство увеличило размер президентских стипендий для:
учащихся профтехов – до 6 320 гривен;
студентов колледжей и техникумов – 7 600 гривен;
студентов университетов – 10 000 гривен;
аспирантов – 23 700 гривен.
Стипендию президента на сумму 10 тысяч гривен в год получат также ученики, которые составляют НМТ на 185+ баллов.