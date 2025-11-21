Однако могут ли их мобилизовать во время каникул, объяснил для "РБК-Украина" адвокат в сфере военного права Сергей Баладыга. Подробнее читайте в материале 24 Канала.
Когда могут призвать на службу студента?
Право на отсрочку студентов от мобилизации закреплено в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров №560.
Однако адвокат предостерегает – право на отсрочку не означает автоматической защиты от призыва, если не выполнены процедурные требования. Риск возникает, если студент документально не оформил свой статус.
К слову, с 1 ноября действует упрощенная процедура – большинство отсрочек получателям образования продолжают автоматически, преимущественно через приложение Резерв+. Также обратиться с документами можно в ЦНАП.
Во время каникул студент не теряет права на отсрочку, о чем ранее эксклюзивно для 24 Канала рассказывал первый проректор ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Гукалюк.
Но это не касается периода вступительной кампании – определенного "промежутка", когда студент получил диплом бакалавра, но еще не зачислен на магистратуру. В этот момент мобилизация возможна.
Если обучение закончено, студент отчислен, сменил форму обучения, то право на отсрочку прекращается, и мобилизация может быть реализована,
– объясняет адвокат.
Что известно о БЗВП в университетах?
В сентябре 2025 года в украинских высших учебных заведениях стартовала базовая общевойсковая подготовка для студентов. Программу интегрировали в учебный процесс.
Прохождение обязательное для мужчин от 18 лет, которых признали годными к военной службе по состоянию здоровья.
Курс предусматривает 300 академических часов и состоит из двух частей: теоретической (90 часов в учебных заведениях) и практической (210 часов в специальных учебных центрах ВСУ).