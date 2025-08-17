Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які є особливості вступу, читайте далі.

Які особливості вступу на контракт?

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції абітурієнт обов'язково має зазначити один із нищевказаних варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням";

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступників попереджають про неможливість переведення на місця державного або регіонального замовлення. Тож у заяві треба зазначити:

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Який конкурсний бал та строки?

Конкурсний бал для вступу на контракт виші можуть визначати самостійно. При цьому він не може бути меншим ніж 150 балів для спеціальностей C3 "Міжнародні відносини", D4 "Публічне управління та адміністрування", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I8 "Фармація (за спеціалізаціями)".

Співбесіди та творчі конкурси тривають до 1 серпня. Надання рекомендацій до зарахування – до 6 серпня.

Якщо вступник не отримав рекомендації за заявою з пріоритетом, може вступати на контракт з 11 серпня у разі наявності вакантних місць.

Зарахування вступників-контрактників відбувається не пізніше ніж 30 серпня.

Вступники, зараховані на контракт, за певних умов можуть перевестися на вільні бюджетні місця. При цьому не пізніше ніж 18 серпня.