При цьому 2025 року близько 40% бюджетників та 60% студентів навчатимуться за контрактною формою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Дивіться також Чи є виїзд вступників за кордон масовим: відповідь МОН

Скільки вступників у виші у 2025 році?

Винницький заявив, що основний меседж цієї вступної кампанії – стабільність.

На сьогодні рекомендації отримали 176 300 вступників. З них 65 493 вступили на бюджетне замовлення, 110 883 – на контрактне замовлення,

– уточнив посадовець.

І додав, що близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі після 11 серпня.