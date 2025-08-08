При этом в 2025 году около 40% бюджетников и 60% студентов будут учиться по контрактной форме. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
Сколько поступающих в вузы в 2025 году?
Винницкий заявил, что основной месседж этой вступительной кампании – стабильность.
На сегодня рекомендации получили 176 300 абитуриентов. Из них 65 493 поступили на бюджетный заказ, 110 883 – на контрактный заказ,
– уточнил чиновник.
И добавил, что около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов. Но у таких абитуриентов еще будет возможность поступить на контракт на следующем этапе после 11 августа.
- Более 100 тысяч абитуриентов уже подтвердили выбор вуза. Чтобы поступить на предложенное место, нужно подтвердить выбор учебного заведения и заключить договор до 18:00 9 августа.
- Поступающие в целом в 2025 году подали в вузы более 1 миллиона 138 тысяч заявлений. Из них около 800 тысяч – на бакалавриат.
Максимум абитуриент мог подать 15 заявлений. При этом их не более 5 – на бюджет. Каждое заявление должно было иметь приоритетность.