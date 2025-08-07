При цьому вже 103 653 вступники, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, підтвердили свій вибір вишу, Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що має зробити вступник, аби стати студентом?

Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації у своїх кабінетах. З них 65 493 – на бюджет.

Щоб вступити на запропоноване місце, потрібно підтвердити вибір закладу освіти та укласти договір до 18:00 9 серпня,

– наголошують у МОН.

І нагадують приймальним комісіям: збір оригіналів документів зі вступників не допускається.

Також МОН звернулося із важливим повідомленням до цьогорічних вступників до вишів.

Якщо ви відмовляєтесь від місця на бюджет у першій хвилі, то вже не зможете отримати грант за контрактом у другій хвилі,

– акцентували у відомстві.

І додали: якщо ж абітурієнт відмовляється від рекомендації на контракт зараз, то не втрачає право на грант (якщо буде зарахований на контракт на другому етапі).