При цьому вже 103 653 вступники, які отримали рекомендації за алгоритмом адресного розміщення, підтвердили свій вибір вишу, Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що має зробити вступник, аби стати студентом?
Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації у своїх кабінетах. З них 65 493 – на бюджет.
Щоб вступити на запропоноване місце, потрібно підтвердити вибір закладу освіти та укласти договір до 18:00 9 серпня,
– наголошують у МОН.
І нагадують приймальним комісіям: збір оригіналів документів зі вступників не допускається.
Також МОН звернулося із важливим повідомленням до цьогорічних вступників до вишів.
Якщо ви відмовляєтесь від місця на бюджет у першій хвилі, то вже не зможете отримати грант за контрактом у другій хвилі,
– акцентували у відомстві.
І додали: якщо ж абітурієнт відмовляється від рекомендації на контракт зараз, то не втрачає право на грант (якщо буде зарахований на контракт на другому етапі).
