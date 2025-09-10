Об этом рассказал гендиректор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров во время круглого стола, который транслировал "Укринформ", отмечает 24 Канал. В этом году вузы зарегистрировали 882,8 тысячи заявлений от 198,7 тысячи абитуриентов.

Какие специальности самые популярные среди поступающих?

Абитуриенты имели возможность подавать до 15 заявлений, расставляя приоритетность. Больше всего заявлений они подали по следующим специальностям:

D3 Менеджмент (76,5 тысяч заявлений);

C4 Психология (61,9 тысячи заявлений);

В11 Филология (58 тысяч заявлений);

D8 Право (42,1 тысячи заявлений);

D5 Маркетинг (42,1 тысячи заявлений).

Каждый имел свою тактику подачи заявлений. Заявления подали 198 тысяч [поступающих], а первая приоритетность была только у 189 тысяч. То есть 9 тысяч человек так подавали заявления, что первой приоритетности у них не было,

– уточнил Шаров.

И добавил, что МОН готовит предложение, чтобы на следующую вступительную кампанию оставить 12 приоритетностей.

Какие специальности чаще всего выбирали будущие медики?

Более десяти тысяч абитуриентов в этом году выбрали медицинские специальности для получения высшего образования.

В 2025 году на места госзаказа в учебные заведения, подчиненных Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения зачислили 4 828 абитуриентов.

В три самых популярных специальностей в этом году вошли: