Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление гендиректора Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время пресс-конференции. Он при этом добавил: не надо говорить, что в вузах не должны учиться мужчины, которых более 25.

Сколько мужчин 25+ поступили в вузы?

Чиновник отметил: такие мужчины-студенты в вузах были, есть и будут.

Также Шаров сравнил аналогичные показатели за предыдущие годы:

в 2021 году – 7 631 человек;

в 2022 году – 24 726 человек;

в 2023 году – 53 513 человек;

в 2024 году – 24 375 человек;

в 2025 году – 15 156 человек.

Отметим, что значительный рост количества поступающих-мужчин, которым более 25 лет, в вузы с 2022 по 2023 годы могло вызвать желание получить отсрочку от мобилизации благодаря образованию.

Так, Шаров высказал предположение, что причиной уменьшения количества абитуриентов ориентировочно на 10 тысяч во время вступительной кампании 2025 года может быть создание неблагоприятных условий для потенциальных "уклонистов". Количество поступающих в магистратуру и в аспирантуру постепенно возвращается к норме.

Чиновник также рассказал, что получили рекомендации к зачислению на бюджет и более 31 тысячи поступающих на магистратуру.

