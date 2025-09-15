При цьому кожній могли надати пріоритетність від 1 до 15. Про зміни розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи", зазначає 24 Канал.

Скільки пріоритетностей можна буде надати заявам?

Посадовець зазначив, що, попри закиди в суспільстві про те, що велика кількість пріоритетностей заплутує вступників, цьогорічна система з наданням пріоритетів заявам не лише на бюджет, а й на контракт цілком виправдала себе.

Ми виходимо на рівень 99% за рекомендаціями за 5, 6, 7, максимум 8 пріоритетністю,

– розповів Шаров.

І додав, що наступного року МОН готує пропозиції щодо зменшення кількості пріоритетностей до 12.

У відомстві також планують надалі вивчати питання щодо того, скільки потрібно залишати пріоритетностей на перспективу.

У чому роль пріоритетностей?