При цьому кожній могли надати пріоритетність від 1 до 15. Про зміни розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи", зазначає 24 Канал.
Дивіться також Частина вступників зможе навчатися на "нульовому" курсі вишів безоплатно
Скільки пріоритетностей можна буде надати заявам?
Посадовець зазначив, що, попри закиди в суспільстві про те, що велика кількість пріоритетностей заплутує вступників, цьогорічна система з наданням пріоритетів заявам не лише на бюджет, а й на контракт цілком виправдала себе.
Ми виходимо на рівень 99% за рекомендаціями за 5, 6, 7, максимум 8 пріоритетністю,
– розповів Шаров.
І додав, що наступного року МОН готує пропозиції щодо зменшення кількості пріоритетностей до 12.
У відомстві також планують надалі вивчати питання щодо того, скільки потрібно залишати пріоритетностей на перспективу.
Дивіться також Гранти на вищу освіту може отримати у півтора раза менше вступників, ніж прогнозували
У чому роль пріоритетностей?
- Цьогоріч під час подання заяв на вступ до вишів всім 15 заявам вступники на бакалаврат мали присвоїти пріоритети від 1 до 15.
- При цьому заявам як на бюджет / контракт, так і лише на контракт.
- 1 – найвищий пріоритет, тобто найбажаніша для вступу заява.
- Кожен наступний пріоритет має менше значення, однак система розглядатиме їх почергово, якщо вступник не пройде за попередніми.
- Усі заяви з пріоритетами брали участь в алгоритмі адресного розміщення.
- За його результатами за заявою на бюджет / контракт вступник міг отримати рекомендацію лише на бюджетне місце, за заявою на контракт – лише на контрактне місце.
- Після завершення етапу підтвердження наданих за алгоритмом адресного розміщення рекомендацій можна було отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце як за заявою на бюджет / контракт, так і за заявою на контракт.