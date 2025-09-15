При этом каждой могли предоставить приоритетность от 1 до 15. Об изменениях рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы", отмечает 24 Канал.

Сколько приоритетов можно будет предоставить заявлениям?

Чиновник отметил, что, несмотря на упреки в обществе о том, что большое количество приоритетностей запутывает абитуриентов, нынешняя система с предоставлением приоритетов заявлениям не только на бюджет, но и на контракт вполне оправдала себя.

Мы выходим на уровень 99% по рекомендациям по 5, 6, 7, максимум 8 приоритетности,

– рассказал Шаров.

И добавил, что в следующем году МОН готовит предложения по уменьшению количества приоритетностей до 12.

В ведомстве также планируют в дальнейшем изучать вопрос о том, сколько нужно оставлять приоритетностей на перспективу.

В чем роль приоритетностей?